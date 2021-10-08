Konya’dan Asya ülkelerine elma satışı

Bahçelerden toplanan elmalar, Malezya, Singapur ve Hindistan gibi Asya ülkelerine gönderiliyor. Ayrıca Hollanda ile Norveç’in aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerine yollanıyor.



Beyşehir Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, ilçede elma üretiminin son yıllarda önemli ivme kazandığını söyledi. Yıllar içerisinde üretimde ciddi artışın yaşandığını belirten Kaya, bölgenin elma yetiştiriciliği için çok ideal bir iklim ve toprak yapısına sahip olduğunu dile getirdi.



Kaya, starking, golden ve fuji cinsi elmalara talep yağdığını vurguladı.

Rekolte yükseldi

İlçede elma üretimini artırmak istediklerinin altını çizen Kaya, şunları ifade etti:



“Bu yıl yaklaşık 3 bin dekarda 10 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz. Beyşehir’den Malezya, Singapur, Hindistan ve Ürdün gibi ülkelere ihracat yapılıyor. Bu da çiftçilerimizin yüzünü güldürüyor. Elma üretiminde rekoltemiz geçen seneye göre daha da arttı. 2020’de 2 bin 500 dekar civarında olan üretimimiz bu yıl bölge olarak 3 bin dekara yaklaştı. Hedefimiz ise elma üretimimizi daha da arttırmak olacaktır. Planımız elmanın başkenti unvanını almaktır. Bu yolda da emin adımlarla gidiyoruz. Elma üretimi için çok önemli olan soğuk hava depomuz bulunmuyor. Özellikle Gölyaka’ya ve ilçe merkezine iki soğuk hava deposu yapmak istiyoruz. Bununla ilgili projelerimizi hazırlıyoruz.”

Çiftçi tablodan memnun

Gölyaka Mahallesi’nde çiftçi Yavuz Tosalak da elma bahçesinde 5 bin bodur ağacının yer aldığını aktardı. Tosalak, “Geçen yıl 300 tonun üzerinde hasat gerçekleştirdik. Bu yıl rekoltenin daha da üst seviyelere geleceğini umuyoruz” dedi.

Yoğun talep var

Hasadın 50 işçiyle yaklaşık 15 gün sürdüğüne dikkat çeken Tosalak, “Yurt dışından bölgemizde yetişen elmalara çok büyük talep var” şeklinde konuştu.