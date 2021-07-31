Konya'daki saldırıda hayatını kaybeden Dedeoğlu'nun kuzeni konuştu! 'Biz olayın iç yüzünü çok iyi biliyoruz'

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Konya'nın Meram ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 3'ü kadın 4'ü erkek 7 kişinin hayatını kaybettiği olay, birtakım çevreler tarafından provakasyona çevrilmek istendi. Saldırıda hayatını kaybeden Yaşar Dedeoğlu'nun kuzeni İzzet İnik, Kürt vatandaşlarımıza yönelik kışkırtma çabalarına ilişkin konuştu. İnik, "Biz olayın iç yüzünü çok iyi biliyoruz." dedi.

'Husumetin başlangıcı 11 sene öncesine dayanıyor'

İzzet İnik, 11 yıl önce başlayan husumetin detaylarını paylaştı. "Yaşar abi 14-15 sene önce soyadını değiştirdi. Kendisi 1999 yılından beri bu mahalledeydi. 11-12 sene önce de şimdiki evini yaparak buraya yerleşti." diyen İnik, "Evdeki bu kamerayı bayramdan sonra taktırdık. Çünkü bunların yine geleceğini biliyorduk. Biz çok mücadele ettik. Yaşar Abi’ye ‘Bu mahalleden gidelim’ dedik. O istemedi. ‘Burada kimse bana karışmaz, 70 yaşında adamım, kimsenin etlisine sütlüsüne karışmıyorum’ dedi. Olayın başlangıcı, 11 sene öncesine dayanıyor." ifadelerini kullandı.

'Ramazan ayında da saldırdılar'

Ramazan ayında da benzer bir saldırının yaşandığını belirten İnik, "Bir çocuğun karşı evden torpil atması ve motoru çalmasıyla olaylar fişekleniyor. Yaşar Abi, bu duruma biraz kızıyor ve eve geçiyorlar. Sonra 45-50 kişi gelip aileyi çoluk çocuk dövüyor. Hepsi hastanedeydi, 20 gün yoğun bakımda olanlar vardı. Avukat Abdurrahman Karabulut ile birlikte herkes 'bu insanları salmayın' diye çok mücadele etti. 7 kişiyi aldılar, onları da 3-4 gün arayla saldılar." dedi.