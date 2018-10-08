Konya'daki olaylı kavga hakkında Orman'dan flaş karar!

Beşiktaş Kulübü, resmi Twitter hesabı aracılığıyla başkan Fikret Orman'ın yarın saat 14.30'da Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Orman'ın özellikle dün U21 takımının Konyaspor'la oynanan maçın ardından maruz kaldığı saldırı ve hakem hatalarıyla ilgili konuşması bekleniyor. Spor Toto Süper Lig'in gidişatı hakkında da konuşması beklenen Fikret Orman, VAR sistemini de değerlendirecek.

Beşiktaş Kulübü'nün sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Fikret Orman, 9 Ekim Salı günü basın toplantısı düzenleyecek. Başkanımız Fikret Orman'ın basın toplantısı Vodafone Park'ta bulunan basın toplantı odasında 9 Ekim Salı günü saat 14.30'da gerçekleştirilecektir."