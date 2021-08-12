Konya’daki olay etnik değil, adli vaka

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Raporda, katliamın bir Kürt-Türk çatışmasına taşınması istense de adli bir vaka olduğu kaydedildi. İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Araştırma Komisyonu Başkanı Mahmut Şahin, yaptıkları inceleme sonucunda yaşanan olayın Kürt-Türk kavgası olmadığı, 2 aile arasında yaşanan husumet sonucunda yaşanan adli bir vaka olduğunu vurguladı. Adli mercilerin, olayın ırkçı saiklerle işlenmediği, adli bir vaka olduğu yönünde kanaati taşıdığına yer verilen raporda, şunlar kaydedildi:

3. Şahıslar yok, şahsi husumet

“Olayın şahsi husumetlerden kaynaklandığına dair somut deliller var. Olayı işleyen fail hakkında kapsamlı bir araştırma yapılıyor. Katilin geçmişiyle ilgili, kiminle irtibat kurduğuna, azmettiren ve iştirak edenlerin olup olmadığına dair araştırmalarımız devam ediyor. Konya’da Kürt ve Türk üzerinden bir ayrımın olmadığı, halkın tüm yaşam alanlarında iç içe geçtiği, halk arasındaki birliktelik ve kaynaşmada dinin önemli bir payının olduğu gözlemlenmiştir. Kavgalarda her iki hasım tarafın akrabaları dışında 3. şahısların olmaması, olayın Kürt-Türk anlaşmazlığından öte adli anlaşmazlıklar üzerinden geliştiğini göstermektedir.”

