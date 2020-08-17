  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Konya'daki kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-17 17:29:36 -
Konya'daki kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde 9 Ağustos'ta meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazada, hastaneye kaldırılan sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İmrenler Mahallesi yakınlarındaki kazanın ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Yusuf Çınar, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Hastanenin morguna kaldırılan Çınar'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı İmrenler Mahallesi yakınlarında 9 Ağustos'ta meydana gelen kazada, Yusuf Çınar idaresindeki 34 AVP 71 plakalı otomobil, Levent Duman'ın kullandığı 42 U 5967 plakalı kamyonetle çarpışmış, otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Fatma Çınar ve oğlu Serkan Çınar yaralanmıştı.

Durumu ağır olan Serkan Çınar, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden'in skandal videosunu kimin dolaşıma soktuğu belli oldu
Gündem

Joe Biden'in skandal videosunu kimin dolaşıma soktuğu belli oldu

Gazeteci Taha Dağlı, bugünkü yazısında ABD Başkan adayı Joe Biden'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği skandal sözlerle ilgili ..
Prens Selman'dan tarihe geçecek hainlik! PKK/YPG'yi desteklemesinin nedeni belli oldu
Dünya

Prens Selman'dan tarihe geçecek hainlik! PKK/YPG'yi desteklemesinin nedeni belli oldu

Suudi Veliaht Prens Selman'ın her geçen gün yeni bir skandalı ortaya çıkıyor. Suudi Arabistan'ın eski istihbarat başkanı Saad al-Jabri, Selm..
Yunanistan'da şiddetli deprem
Dünya

Yunanistan'da şiddetli deprem

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı