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Konya'daki katliamın katil zanlısıyla ilgili flaş gelişme

Konya'nın Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişiyi katleden ve dün ekipler tarafından yakalanan Mehmet Altun, adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 18:03:00 -
Konya'daki katliamın katil zanlısıyla ilgili flaş gelişme

Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı Mehmet Altun, adliyeye sevk edildi.

Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde polis ve jandarma ekiplerinin arama tarama faaliyeti sırasında saklandığı mezarlıkta dün yakalanan Mehmet Altun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edildi

Zanlı, özel harekat ve çevik kuvvet polisleri eşliğinde, geniş güvenlik önlemleri altında Konya Adliyesi'ne sevk edildi.

Konya katliamı

Konya'nın merkez Meram ilçesinde 30 Temmuz'da yaşanan olayda, bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nın cesediyle karşılaşmış, yapılan incelemede aynı aileden 7 kişinin, silahla öldürüldüğü belirlenmişti.

Katil zanlısı Mehmet Altun, dün Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'ndeki mezarlıkta yakalanmıştı.

 

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