Konya'daki katliama Türkiye'nin ciğeri yanarken Barzani'nin medyası Rudaw'dan provokasyon!

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Konya’nın Merkez Meram ilçesinde bulunan bir eve düzenlenen silahlı saldırıda, aynı aileden 4'ü kadın, 3'ü erkek olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Saldırıyı, ailenin husumetli olduğu komşularının düzenlediği öğrenilirken, olayın 10 yıl önce gerçekleşen kedi kavgasına dayandığı aktarıldı. Daha önceden davalık olan iki aile üyelerinin geçmişte verdiği ifadeler ortaya çıkarken, sürekli kavga halinde oldukları da bildirildi.

Yapılan incelemede hayatını kaybedenlerin Dedeoğulları ailesine mensup Yaşar, Barış, Metin, Serap, Serpil, İpek ve Sibel Dedeoğulları olduğu öğrenildi. Olayın faili olarak Dedeoğlu ailesinin komşularının arandığı öğrenildi.

Rudaw'dan provokasyon!

Aleni bir şekilde Türk-Kürt çatışması çıkarmaya çalışan Mesut Barzani'nin medya kuruluşu olan Rudaw, Türkçe yayınladığı haber sitesinde provokasyona kalkıştı.

Terör örgütü PKK'nın dilini kullanan fitneci medya, Konya'daki vatandaşların Kürt oldukları için öldürüldüğü imasında bulundu. 10 yıllık husumetten bahsetmeyen fitneci yayın organı, ırkçılık yaparak Türkiye'de kaos peşine düştü.