Konya’daki ilçenin simge meyvesi! İtalyanlar bayılıyor: Satın almaya başladılar! O ilimiz dünyaya açılıyor!

Türkiye'nin il olmaya aday, en büyük ilçelerinden biri olan Ereğli'de yetiştirilen meyve, ihracat başarısıyla dikkat çekiyor.

Üretim ve satış Ereğli'de!

Sanayi, tarım ve hayvancılık sektörlerinde Türkiye'deki birçok ili geride bırakan, 154 bine ulaşan nüfusuyla dikkat çeken Konya'nın Ereğli ilçesinde yetiştirilen beyaz kiraz şehrin önemli ihracat kalemlerinden biri oldu. Ekonomik üretimi sadece Ereğli'de yapılan beyaz kiraz çevre ilçelerde de yetiştirilerek Ereğli'ye getiriliyor.

İtalyanların meyvesi!

Konya'nın Ereğli ilçesinde yıllık ortalama 10 bin ton beyaz kiraz üretiliyor. İklim koşullarına göre kalitesi değişen bir meyve olan beyaz kirazda henüz yüksek kalite yakalanamadı… Kalitenin artmasıyla ihracatın da artması bekleniyor. Hasat edilen 10 bin ton beyaz kirazın üçte ikisini İtalya satın alıyor.

Fabrikalarda işleniyor!

Türkiye'de taze olarak ya da reçel olarak tüketilen beyaz kiraz, Ereğli'deki fabrikalarda işlendikten sonra ihraç ediliyor. Sapı ve çekirdeği çıkarıldıktan sonra fabrikalarda salamura haline getirilen kirazlar Avrupa'nın yolunu tutuyor. Ereğli'deki beyaz kiraz üreticileri son yıllarda düşük fiyat nedeniyle üretimden çekildi.

Belediye logosu beyaz kiraz var!

Kek, pasta ve meyve suyu sanayinde kullanılan beyaz kirazın daha da değerlenebilmesi için üretiminin en az 7-8 kat artması gerekiyor. Ereğli'ye komşu Halkapınar ilçesi de beyaz kiraz üretimi yapmaya başladı. Ereğli Belediyesi'nin logosunda da beyaz kiraz var.

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