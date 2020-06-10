  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Konya’daki cinayet zanlısı tutuklandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 13:22:04 -
Konya’daki cinayet zanlısı tutuklandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı.


Olay, önceki gün Yazlık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 72 yaşındaki M.Ö. ile M.V. (42) arasında arazi anlaşmazlığından kavga çıktı. Kavga sırasında M.Ö. yanında bulunan tüfekle ateş ederek M.V.’yi vurdu. M.V. hayatını kaybederken, M.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı. Zanlı, jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ereğli Adliyesine sevk edildi. Cinayet zanlısı M.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı