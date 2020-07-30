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Aktüel

Konya'daki baba-oğul cinayetinde 1 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 23:21:13 -
Konya'daki baba-oğul cinayetinde 1 kişi tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da bayram alışverişi yapan baba ve 10 yaşındaki oğlunu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Kadınhanı ilçesinde Mevlüt Çakır ve 10 yaşındaki oğlu İzzet Çakır'ın öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan H.A, "nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. H.A, cezaevine gönderildi.

İlçede, bayram alışverişi yaptıktan sonra köylerine dönen baba Mevlüt Çakır (35) ile oğlu İzzet Çakır (10) av tüfeğiyle vurulmuş, baba olay yerinde hayatını kaybetmiş, oğlu ise hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.


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