  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Konya'daki altın dolandırıcılığı davasında flaş gelişme
Yerel

Konya'daki altın dolandırıcılığı davasında flaş gelişme

Konya kent merkezi ile İstanbul'daki kuyumculardan, indirim çadırında sattıktan sonra geri ödeme vaadiyle aldığı yaklaşık 30 kilogram altınla kayıplara karıştığı öne sürülen sanık ile onla bağlantılı olan sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 12:22:00 -
Konya'daki altın dolandırıcılığı davasında flaş gelişme

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Musa Göksu, Hasan Göksu ve Mehmet Ali Doğan ile taraf avukatları katıldı.

Musa Göksu, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

İddia makamı, mağdurların şikayetlerini geri çekmesi, suç vasfının "dolandırıcılık"tan "güveni kötüye kullanmaya" dönüşmesi gerekçeleriyle dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, iddia makamının talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

Taraflar, uzlaştırma bürosunda görüşmelerini sürdürecek.

Olay

Meram ilçesindeki Bedesten Çarşısı'nda 7 yıldır kuyumculuk yapan Musa Göksu'nun, Temmuz 2019'da kuracağı stantta vatandaşa ucuza altın satma vaadiyle kentteki kuyumcular ile İstanbul'da bulunan altın toptancılarından, ileri tarihte geri ödeme şartıyla yaklaşık 30 kilogram altın aldığı iddia edilmişti.

Göksu'nun dükkanının önüne açtığı indirim standının son gününde, kendi dükkanındaki altınlar, kurduğu stantta yaptığı satıştan elde ettiği para ve kalan altınları da alarak kayıplara karıştığı iddiasında bulunulmuştu.

Konya'da 15 esnaf, 24 Temmuz 2019'da dükkanın kapalı olduğunu görünce aradıkları Musa Göksu'ya ulaşamayınca Konya Cumhuriyet Başsavcılığına dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Soruşturma kapsamında aranan Göksu, İstanbul'da yakalanmış, hakkında "dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan ile ilgili küstah sözleri sonrası Mario Draghi İtalya'da dalga konusu oldu
Siyaset

Erdoğan ile ilgili küstah sözleri sonrası Mario Draghi İtalya'da dalga konusu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı küstahça hedef alarak 'diktatör' diyen İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkesinde alay konusu oldu...
Şimdi de Mehmet Boynukalın'ı hedef gösterdi! 2 saniyede gelen çark
Gündem

Şimdi de Mehmet Boynukalın'ı hedef gösterdi! 2 saniyede gelen çark

Hassas konularda Müslümanların sesi olan İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın, yaptığı açıklamalar nedeniyle sürekli muhaliflerin hedefi..
Fransa’da Türk derneğine saldıran PKK sempatizanları terör estirdi!
Dünya

Fransa’da Türk derneğine saldıran PKK sempatizanları terör estirdi!

Fransa'da bir haftada dört kez saldırı gerçekleştiren terör örgütü PKK sempatizanları bir Türk derneği hedef aldı. Sokakta bulunan vatandaşl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay