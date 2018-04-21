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Konya'da yolcu otobüsü devrildi!

Kayseri'den Antalya'ya giden 41 TB 029 plakalı yolcu otobüsü, Konya'da şarampole yuvarlandı. Kazada 18 kişi yaralandı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 09:06
Konya'da yolcu otobüsü devrildi!

Konya'da yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu meydana gelen kazada, 18 kişi yaralandı.

Kaza, Konya-Aksaray karayolu üzerinde meydana geldi. Kayseri'den aldığı yolcuları Antalya'ya götüren sürücüsü öğrenilemeyen 41 TB 029 plakalı yolcu otübüsü, 4'üncü Organize Sanayi Kavşağı'nı dönerken kontrolden çıkarak şarampole düştü.

Kazada, sürücü ile birlikte 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otobüsten indirilip, ambulanslara alınan yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelene kaldırılarak tedaviye alındı. 

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 09:06
  1. Antalya
  2. Kayseri
  3. Aksaray
  4. Polis
  5. Konya

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