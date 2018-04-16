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Konya'da yol verme kavgasında silahlar konuştu!

Konya'da iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 10:12
Konya'da yol verme kavgasında silahlar konuştu!

Ahmet Ç, Mevlüt T. ve Şaban Ç. ile aralarında kız isteme meselesi yüzünden husumet bulunan Dursun Ertürk, Ebubekir Ertürk ve Şerife Ulusan, merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Türkoğlu Sokak'ta karşılaştı.

Taraflar arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bu sırada Ebubekir Ertürk'ün otomobilinden çıkarttığı av tüfeğini, arbede sırasında elinden alan bir kişi rastgele ateş açtı.
Saçmaların isabet ettiği Dursun ve Ebubekir Ertürk ile Şerife Ulusan yaralandı.

Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Dursun Ertürk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan Ahmet Ç, Mevlüt T. ve Şaban Ç, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 10:12
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