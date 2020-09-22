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Aktüel Konya'da "Yol ve yolculuk" temalı fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu
Aktüel

Konya'da "Yol ve yolculuk" temalı fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-22 14:09:13 -
Konya'da "Yol ve yolculuk" temalı fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesince, Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişi etkinlikleri kapsamında düzenlenen "yol ve yolculuk" temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya'ya teşrifi etkinlikleri kapsamında şubat ayında başlatılan yarışmada dereceye girenler belirlendi.

İnsanın mana yolculuğu, fiziki yolculuğu, mevsim değişiklikleriyle doğanın ve canlıların yolculuğu, farklı coğrafyalardaki insanların savaş, afet gibi mecburi yolculuğu konularının işlendiği yarışmada, jürinin yaptığı değerlendirmeyle Ufuk Salur birinci oldu.

Yarışmanın ikincisi Mehmet Aslan, üçüncüsü de Serkan Daldal olarak belirlendi.

Yarışmada birinciye 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye 5 bin lira, mansiyon ödülü olarak da 1000 lira para ödülü verilecek.

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