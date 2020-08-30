  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya'da yol ortasında obruk oluştu
Aktüel

Konya'da yol ortasında obruk oluştu

Yeniakit Publisher
2020-08-30 14:02:52 -
Konya'da yol ortasında obruk oluştu

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde, bir gün önce trafiğe kapatılan yolda 15 metre derinliğinde ve 30 metre çapında obruk meydana geldi.

İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi Ekmekçi mevkisinde sabaha karşı büyük bir gürültü duyarak dışarı çıkan vatandaşlar, yolun ortasında dev bir çukur olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.

Vatandaşlar tarafından durum Belediye ekiplerine bildirildi.

Civardaki evlere 20 metre uzaklıkta olan obruğun 15 metre derinliğinde ve 30 metre çapında olduğu tespit edildi.

Bölge halkından Adem Ekmekçi yaptığı açıklamada, dün aynı yolda çatlaklar oluştuğunu ve belediye ekiplerine bu durumu haber verdiklerini söyledi.

Ekiplerin yolu trafiğe kapattığını dile getiren Ekmekçi, "İyi ki de kapatmışlar. Yoksa burada facia yaşanırdı. 29 Ağustos'ta obruk belirti verdi. 30 Ağustos'ta ise yol çöktü. Sabaha karşı büyük bir gürültü duyduk. Dışarı çıktığımızda toz toprak vardı." dedi.

Bölgede sık sık obruk oluşumuyla karşılaştıklarını belirten Ekmekçi, şöyle konuştu:

"Burada bir obruk fay hattının olduğunu biliyoruz. Oluşan obruk, korkumuzu ve tedirginliğimizi artırdı. Yolun trafiğe kapatılması ile kötü ve üzücü olayların önüne geçildi. Çünkü herkes tarlada çalışıyor. Bölgede çalışan çok sayıda işçi bulunuyor. Yoldan tır, kamyon ve traktör geçiyor. Hem yaya olarak hem de araç olarak çok kullanılan bir yol. Korkunç bir şey. Yol kenarında ambar vardı. Yolda obruk oluşacağını hissedince bir süre önce orayı yıkmıştım. Yetkililerden inceleme yapmalarını istiyoruz."

Bölgede çiftçilik yapan Ahmet Köken ise ”Bu yolu hepimiz kullanırdık. Oluşan obruk insanları korkutuyor ama yapacak bir şey yok. Allah'tan geldi. Üzücü bir kayıp olmamasına seviniyoruz. Araçlara ya da insanlara denk gelebilirdi." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Akdeniz'de büyük panik! 'Üzerimizde tanımlayamadığımız yüzlerce cisim uçuyor'
Dünya

Doğu Akdeniz'de büyük panik! 'Üzerimizde tanımlayamadığımız yüzlerce cisim uçuyor'

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ilan ettiği Navtex'e uymayan Fransız gemisinin yaşadığı sıkıntı telsiz konuşmalarına yansıdı. Bölgedeki Fransız ..
Yunan profesörün Türkiye ve Yunanistan hakkındaki sözleri stüdyoyu karıştırdı... Apar topar programı bitirmek zorunda kaldılar
Gündem

Yunan profesörün Türkiye ve Yunanistan hakkındaki sözleri stüdyoyu karıştırdı... Apar topar programı bitirmek zorunda kaldılar

Yunanistan'da bir televizyon programına konuk olan Yunan profesörün Türkiye hakkındaki sözleri stüdyoyu karıştırdı. Ülkesinin tutumunu eleşt..
Sosyal medyada tepki çekti! Gökhan Özoğuz, Nihat Hatipoğlu'na hırladı
Gündem

Sosyal medyada tepki çekti! Gökhan Özoğuz, Nihat Hatipoğlu'na hırladı

CHP'ye yaranmak sağa sola hırlayan Gökhan Özoğuz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ardından ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nu hedef aldı...
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı