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Aktüel

Konya’da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı

Konya’da yaralı vaziyette bulunan şahinin koruma altına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 15:29:31 -
Konya’da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı

Konya’da yaralı vaziyette bulunan şahinin koruma altına alındığı bildirildi.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, Karatay ilçesi Ovakavağı Mahallesinde bir vatandaş tarafından uçamadığı bildirilen şahin bulunduğunun haber verilmesi üzerine belirtilen adrese gitti. Görevliler tarafından yaralı olduğu tespit edilen şahinin tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edildiği, tedavisinin bitirilmesini müteakip ise yeniden tabiata salınacağı kaydedildi.

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