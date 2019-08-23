Konya'da uzaklaştırma kararı rağmen eşini öldüren koca tutuklandı
Konya'nın Karatay ilçesinde hakkında evden uzaklaştırma kararı verildikten sonra eşini bıçaklayarak öldürdüğü için gözaltına alınan koca, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.23 Ağustos 2019 Cuma 17:07
Konya Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi Bekir Erkol (40), adliyeye gönderildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "eşi kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
CİNAYET
Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün, eşi Tuba Erkol (37) ile "şiddetli geçimsizlik" yaşadıkları gerekçesiyle mahkemece iki ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verilen Bekir Erkol, eve giderek eşiyle tartışmış, ardından 3 çocuk annesi eşini, çocuklarının gözü önünde yaklaşık 20 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.
Tuba Erkol, olay yerinde yaşamını yitirmiş, iki çocuğunu alıp annesinin evine gittiği tespit edilen Bekir Erkol ise burada gözaltına alınmıştı.
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