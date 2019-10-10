Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin, kent merkezinin yanı sıra Ereğli ve Akşehir ilçelerinde belirlenen adresler ile şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda, 1 kilogram esrar, 94 gram kokain, 44 gram eroin ve çok miktarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda, aralarında kadın şüphelinin de bulunduğu 10 kişi yakalandı.

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