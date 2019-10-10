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Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon

Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

10 Ekim 2019 Perşembe 15:38
Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin, kent merkezinin yanı sıra Ereğli ve Akşehir ilçelerinde belirlenen adresler ile şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda, 1 kilogram esrar, 94 gram kokain, 44 gram eroin ve çok miktarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, aralarında kadın şüphelinin de bulunduğu 10 kişi yakalandı.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 15:38
  1. Konya
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri
  4. Akşehir ilçeleri
  5. Esrar
  6. kokain
  7. eroin
  8. sentetik uyuşturucu

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