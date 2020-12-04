  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 14:26:36 -
Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seydişehir Narkotik Grup Amirliği ekipleri harekete geçti.

Antalya'dan Konya'ya uyuşturucu getirileceği bilgisini alan ekipler, takibe aldıkları 42 EMDE 96 plakalı aracı Antalya çevre yolunda durdurdu.

Bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirilen araçtaki B.A. ve M.D. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diyanet'ten son dakika Cuma Namazı açıklaması
Gündem

Diyanet'ten son dakika Cuma Namazı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, Cuma namazına ilişkin bir açıklama yaptı.
TSK'ya hakaret eden CHP'li, Erdoğan'ın sözlerini kaldıramadı: Suç duyurusunda bulunacağım
Gündem

TSK'ya hakaret eden CHP'li, Erdoğan'ın sözlerini kaldıramadı: Suç duyurusunda bulunacağım

Türk Silahlı Kuvvetlerine hakaret ederek büyük tepki çeken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ..
MiG-31 hamlesi! Kritik bölgeye konuşlandırdılar
Dünya

MiG-31 hamlesi! Kritik bölgeye konuşlandırdılar

Rusya, MiG-31 uzun menzilli önleme uçağının ABD'nin Alaska eyaleti yakınlarındaki Çukotka bölgesinde yer alan Anadyr'deki üssüne konuşlandır..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay