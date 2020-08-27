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Aktüel Konya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Aktüel

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 13:28:30 -
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik kent genelinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 şüpheli "uyuşturucu ticareti yapmak", 2 şüpheli ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçlamasından gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 185 gram sentetik uyuşturucu, 47 sentetik hap, av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

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