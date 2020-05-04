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Aktüel

Konya’da uyuşturucu operasyonunda 21 kişiye işlem yapıldı

Konya’da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 496 gram uyuşturucu madde ile 104 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, uyuşturucu kullanan, taşıyan ya da satan 21 kişiye de işlem yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 12:55:29 -
Konya’da uyuşturucu operasyonunda 21 kişiye işlem yapıldı

Konya’da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 496 gram uyuşturucu madde ile 104 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, uyuşturucu kullanan, taşıyan ya da satan 21 kişiye de işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “uyuşturucu madde ticareti yapan ve/veya nakleden” şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 496 gram uyuşturucu madde ile 104 adet ele geçirilirken; 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 30 adet paketleme aparatına da el konuldu. Öte yandan, 17 kişiye uyuşturucu madde kullanmaktan, 4 kişiye de uyuşturucu madde ticareti yapmak ve ya nakletmek suçundan işlem yapıldı.

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