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Yerel Konya'da uyuşturucu operasyonu
Yerel

Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 11:57:00 -
Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu bir araçta arama yapan ekipler, 10 parça halinde 5 kilogram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Karatay ilçesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 1675 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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