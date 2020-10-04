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Aktüel Konya'da traktör ile kamyon çarpıştı: 1 ölü
Aktüel

Konya'da traktör ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-10-04 15:05:21 -
Konya'da traktör ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde traktör ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hamza Ünaler idaresindeki 42 J 7601 plakalı elma yüklü kamyon, Cinler Mahallesi Karaman çevre yolundaki kavşakta, Ali Sani idaresindeki 42 EUB 65 plakalı römork takılı traktörle çarpıştı.

Kazada, traktör sürücüsü Sani olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Hamza ile aynı araçtaki kardeşi Muhammet Ünaler yaralandı.

Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sani'nin cansız bedeni, incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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