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Aktüel Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 22:16:10 -
Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Doğanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi 1 kişi yaralandı.

Abdullah S. idaresindeki 42 RC 667 plakalı otomobil, Ilgın istikametinden Doğanhisar istikametine seyir halinde olan Abdullah A. yönetimindeki 42 UD 318 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, Abdullah S. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Abdullah A. Doğanhisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Abdullah S'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Doğanhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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