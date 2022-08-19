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Yerel Konya'da torbacılara operasyon
Yerel

Konya'da torbacılara operasyon

Konya'da, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 09:53:00 -
Konya'da torbacılara operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya'nın Beyşehir ilçesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Üç aylık takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda, Mustafa Y, Ferhat Y. ve Ufuk S. gözaltına alındı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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