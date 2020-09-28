  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya'da tırmanış sırasında ayağı kırılan dağcıyı AFAD ekipleri kurtardı
Aktüel

Konya'da tırmanış sırasında ayağı kırılan dağcıyı AFAD ekipleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 17:08:49 -
Konya'da tırmanış sırasında ayağı kırılan dağcıyı AFAD ekipleri kurtardı

KONYA (AA) - Konya'da dağa tırmandığı sırada ayağı kırılarak mahsur kalan kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, bir grup dağcı, merkez Meram ilçesindeki Loras Dağı'na tırmanırken aralarından bir kişi düşerek ayağını kırdı.

Gruptakiler, dağda mahsur kalan arkadaşlarının kurtarılması için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine bölgeye hareket eden AFAD ekipleri, ayağı kırılan dağcıya, zorlu arazi şartları nedeniyle güçlükle ulaştı.

Sedyeye alınan dağcı, bölgeden çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yazıklar olsun! İslam ülkesinden Ermenistan'a askeri yardım
Dünya

Yazıklar olsun! İslam ülkesinden Ermenistan'a askeri yardım

Azerbaycan ve Ermenistan arasında işgal altındaki Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken İran'ın Ermenistan'a askeri malzeme gönderdiği ..
Ermenistan saldırısında kahreden detay
Gündem

Ermenistan saldırısında kahreden detay

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısının detayları ortaya çıkıyor... Ermenistan'ın sal..
Yunan askerleri farketmedi… Türkiye’den Meis adasına gece operasyonu!
Gündem

Yunan askerleri farketmedi… Türkiye’den Meis adasına gece operasyonu!

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan kriz devam ederken Meis adasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Türk mühendisler adad..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı