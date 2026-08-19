Konya'da TIR otomobili ezdi: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki TIR, Yeşildağ Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen M.Y.Ü'nün kullandığı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, otomobildeki Emine Yabar'ın (58) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ile yolcular H.M.M. ve M.Ü. ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü M.Y.Ü, acil serviste yapılan müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.