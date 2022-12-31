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Gündem Konya'da tır otomobili biçti! Ölüler var
Gündem

Konya'da tır otomobili biçti! Ölüler var

Konya’da tırın otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 14:45:00 - 2022-12-31 16:03:19
Konya'da tır otomobili biçti! Ölüler var

Kaza, saat 11.00 sıralarında Konya Aksaray Karayolu’nun 60. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine seyir halinde olan Nebi Tüzün idaresindeki 06 BFJ 005 plakalı otomobile karşı yönden gelen ve Akörenkışla köy yoluna dönmek isteyen ve geçiş önceliğine uymayan, sürücüsünün ismi ve plakası alınamayan tır çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Nebi Tüzün ve yolcu olarak bulunan Yaşar Doğan hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü kazanın ardından aracıyla olay yerinden kaçarak, Konya Aksaray yolu güzergahındaki Kızören Mahallesinde bulunan Jandarma Karakoluna teslim oldu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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