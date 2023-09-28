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Yerel Konya’da tır devrildi
Yerel

Konya’da tır devrildi

Yeniakit Publisher
2023-09-28 17:31:00 -
Konya’da tır devrildi

Konya’nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Karapınar-Konya Karayolu'nun 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ö.’nün (31) kullandığı 27 ALA 247 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrildi. Kazada tırın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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