Konya'da tefecilik operasyonu
Konya'da tefecilik operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.
Konya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca iletişimin tespiti, denetlenmesi ve kayda alınması kararları çerçevesinde elde edilen veriler neticesinde suç işlemek amacıyla "silahlı örgüt kurmak, tefecilik, yağma ve silah kaçakçılığı" suçlarını işledikleri tespit edilen 18 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri sürüyor.
Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.