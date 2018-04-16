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Konya'da tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da, enişte ile kayınbiraderi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 08:12
Konya'da tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Cevdet Ö, eşiyle yaşadığı tartışma sonrası evinden ayrılarak, babasına ait merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Mesnevi Sokak'taki eve gitti. Bir süre sonra kayınbiraderleri Muhammed, Şahin ve Fatih Sağaslan, Cevdet Ö'nün bulunduğu evin önüne gelerek av tüfeğiyle havaya ateş açtı.

Muhammed, Şahin ve Fatih Sağaslan kardeşler ile Cevdet, babası Cesim ve kardeşi Harun Ö. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda Muhammed, Şahin ve Fatih Sağaslan bıçakla yaralandı. Konya'daki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan Fatih Sağaslan (20), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Diğer yaralılardan Muhammed Sağaslan'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili baba Cesim ile oğulları Cevdet ve Harun Ö. gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 08:12
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