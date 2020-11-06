  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya'da süt toplama merkezindeki görüntülerle ilgili 2 çalışan tutuklandı
Aktüel

Konya'da süt toplama merkezindeki görüntülerle ilgili 2 çalışan tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 14:52:45 -
Konya'da süt toplama merkezindeki görüntülerle ilgili 2 çalışan tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'daki bir süt toplama merkezinde tekne içerisindeki sütle banyo yapan çalışan ile bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan kişi tutuklandı.

Meram Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan Emre S. ve Uğur T, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Konya'daki bir süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin, teknenin içerisine doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında hakaretler havada uçuştu! Hande Fırat reyting için yayını kesmedi
Gündem

Canlı yayında hakaretler havada uçuştu! Hande Fırat reyting için yayını kesmedi

CNN Türk'te Zafer Şahin ve Razi Canikligil canlı yayında kavgaya tutuştu. Canikligil, Şahin'e ağır hakaret etmesine rağmen program sunucusu ..
Azerbaycan ordusu Karabağ’ın ‘kalbi’ne girdi
Dünya

Azerbaycan ordusu Karabağ’ın ‘kalbi’ne girdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Şuşa işgalden kurtarılmadan yaptığımız operasyon yarım kalır." Şeklindeki sözleri sonrası Karabağ’ın..
Trump'ın rakibi Biden'dan son dakika açıklaması
Dünya

Trump'ın rakibi Biden'dan son dakika açıklaması

ABD'de seçim sonuçlarıyla ilgili belirsizlik devam ederken Donald Trump ve Joe Biden'dan art arda açıklamalar geliyor. Trump, seçimlerde hil..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay