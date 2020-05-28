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Aktüel

Konya'da su kuyusuna atılan köpek yavrularını itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 16:44:51 -
Konya'da su kuyusuna atılan köpek yavrularını itfaiye kurtardı

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde boş arazideki su kuyusuna atılan 2 köpek yavrusunu, itfaiye ekibi kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Doğutepe Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan su kuyusunda yeni doğmuş 2 köpeğin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekibi, 12 metre derinliğindeki su dolu olan kuyuya ip yardımıyla inerek 2 yavruyu boğulmadan kurtardı.

Bölgeye gelen bir kişi tarafından kuyuya atıldığı belirlenen köpeklerin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada köpekler, bir mahalle sakini tarafından sahiplenildi.

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