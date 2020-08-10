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Aktüel

Konya'da su kanalına düşen çocuk hastanede yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-08-10 15:16:17 -
Konya'da su kanalına düşen çocuk hastanede yaşamını yitirdi

KONYA (AA) - Konya'nın Halkapınar ilçesinde su kanalına düşen çocuk, hastanedeki iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 8 Ağustos'ta düştüğü İvriz Mahallesi Fındıklık mevkisinde bulunan hidroelektrik santralindeki (HES) su kanalından çıkarılarak Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan 11 yaşındaki Taha Gözüküçük, ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastahanesine sevk edildi.

Gözüküçük, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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