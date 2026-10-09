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Gündem Konya'da sevindiren haber! Dronla bulunan kayıp yaşlı kadını polis memuru sırtında taşıdı!
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Konya'da sevindiren haber! Dronla bulunan kayıp yaşlı kadını polis memuru sırtında taşıdı!

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Konya'da sevindiren haber! Dronla bulunan kayıp yaşlı kadını polis memuru sırtında taşıdı!

Konya'nın Meram ilçesinde kırsal alanda kaybolan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Nazmiye teyze için polis ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Emniyet güçlerinin yerli Gökmen dron sistemini de kullanarak yürüttüğü titiz tarama faaliyetleri neticesinde yaşlı kadının kırsaldaki yeri kısa sürede tespit edilerek kendisine ulaşıldı.

Kayıp yaşlı kadının bulunması için Konya'da başlatılan arama çalışmaları sevindirici haberle sonuçlandı. 82 yaşındaki Nazmiye teyze, polis ekiplerinin dron destekli çalışmasıyla bulundu. Yaşlı kadını sırtında taşıyan polis memurunun davranışı ise dikkat çekti.

ALZHEİMER HASTASI YAŞLI KADIN KIRSAL ALANDA KAYBOLDU

Konya'nın Meram ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Nazmiye teyze, kırsal alanda kayboldu. Yaşlı kadının bulunması için harekete geçen polis ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Geniş kırsal alanda yürütülen çalışmalarda teknolojik imkanlardan da yararlanıldı. Polis ekipleri, Gökmen dron sistemini kullanarak yaşlı kadının bulunduğu bölgeyi tespit etti. Arama çalışmalarının ardından Nazmiye teyzeye ulaşıldı.

POLİS MEMURU YAŞLI KADINI SIRTINDA TAŞIDI

Arama çalışmalarının ardından yaşlı kadına ulaşan ekipler, Nazmiye teyzenin yürümekte güçlük çektiğini gördü. Bunun üzerine polis memurlarından biri, 82 yaşındaki kadını sırtına alarak taşıdı. Görevli polis, yaşlı kadının bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarılmasına yardımcı oldu. Alzheimer hastası Nazmiye teyzenin bulunmasıyla arama çalışmaları olumlu sonuçlandı. Polis memurunun yaşlı kadına yardım ettiği anlar, olayın en dikkat çekici görüntülerini oluşturdu.

 

BAKAN ÇİFTÇİ: BİZİM POLİSİMİZ İŞTE BUDUR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'da yaşanan olayın ayrıntılarını yaptığı açıklamayla duyurdu. Bakan Çiftçi, polis ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmasını ve yaşlı kadını sırtında taşıyan polis memurunun davranışını şu sözlerle anlattı:

"Memleketim Konya'nın Meram ilçesinde kırsal alanda kaybolan 82 yaşındaki Nazmiye teyzemiz, polis ekiplerimizin Gökmen dron sisteminden de yararlanarak yürüttüğü titiz arama çalışmaları neticesinde bulundu. Yürümekte güçlük çeken Alzheimer hastası Nazmiye teyzemizi sırtında taşıyan polis kardeşimiz, gösterdiği fedakarlıkla milletimizin gönlüne dokundu. Bizim polisimiz işte budur. Milletine hizmeti şeref, büyüklerine hürmeti vazife bilir. Nazmiye teyzemizin ellerinden öpüyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Polis kardeşimizi ve arama çalışmalarına katılan tüm ekiplerimizi de yürekten tebrik ediyorum. Allah sizlerden razı olsun"

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