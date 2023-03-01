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Gündem Konya’da servis midibüsleri çarpıştı
Gündem

Konya’da servis midibüsleri çarpıştı

Konya’nın Ereğli ilçesinde servis midibüslerinin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 13:01:00 -
Konya’da servis midibüsleri çarpıştı

Kaza, akşam saatlerinde Cahı Mahallesi Konya Adana Karayolu üzeri Kuzucu Kavşağı yakınında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otogardan Konya istikametine seyir halinde olan Ş.K. idaresindeki 42 GAD 94 plakalı midibüs ile aynı istikamette seyreden M.P. yönetimindeki 42 AKB 760 plakalı midibüs, hatalı sollama sonucu çarpıştı.

Kazada 42 GAD 94 plakalı midibüste bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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