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Aktüel

Konya’da Ramazan’ın vazgeçilmezi pideye yoğun ilgi

Konya’da Ramazan ayında iftarda sıcak pide yemek isteyenler fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

2020-04-25 15:10:57 -
Konya’da Ramazan’ın vazgeçilmezi pideye yoğun ilgi

Konya’da Ramazan ayında iftarda sıcak pide yemek isteyenler fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.


Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan pideler raflardaki yerini aldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Ramazan pidesi almak isteyenler öğle saatlerinden sonra fırın önlerinde kuyruk oluşturmaya başladı. Pide sırasına girenler sosyal mesafe kurallarına uydu.


Pidelerin üretilmesi için fırınlarda yoğun mesai harcanıyor. Yoğurulan hamur ustaların elinde açılarak yaklaşık 300 derecelik fırına gönderiliyor. Kısa sürede pişen pideler sıcak olarak satışa sunuluyor. Sırası gelen pidesini alarak evinin yolunu tutuyor.


Baba mesleği fırın işletmeciliği yapan Muhammed Turgut, "Ramazan ayında pidelerimiz vazgeçilmezdir, talep oldukça çok. Devletimizin aldığı korona virüs önlemleri kapsamında bizde fırıncılar olarak duyarlı davranıyoruz. Saat kısıtlaması geldi, bu kısıtlamaya uyarak 200 gram tek pideyi 1 lira 10 kuruş, 2’li pideyi 2 lira 20 kuruşa satıyoruz" dedi.

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