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Aktüel Konya'da otomobilde yapılan aramada 6 tabanca ve pompalı tüfek bulundu
Aktüel

Konya'da otomobilde yapılan aramada 6 tabanca ve pompalı tüfek bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-29 11:29:15 -
Konya'da otomobilde yapılan aramada 6 tabanca ve pompalı tüfek bulundu

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde, otomobilinde yapılan aramada ruhsatsız 6 tabanca ile pompalı tüfek bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan istihbari çalışma sonucunda M.B'de (39) çok sayıda silah olduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan aramada, zanlının aracında 6 ruhsatsız tabanca, bunlara ait 6 şarjör, 4 mermi, tabanca parçaları ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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