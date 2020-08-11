  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Konya'da otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 09:52:08 -
Konya'da otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Sağ (27) idaresindeki 42 CDR 52 plakalı otomobil, Yeni İstanbul Caddesi'nde, önünde seyreden Metin Ş'nin (36) kullandığı 03 ET 430 plakalı tıra arkadan çarptı.

Otomobilde sıkışan sürücü Sağ ve araçtaki Gülsüm Sude Altınsoy, polis ve sağlık ekipleri ile vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Yaralılar ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tır şoförü ifadesi alınmak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DGS sonucu ne zaman açıklanacak? | 2020 DGS sonuçları ne zaman
Eğitim

DGS sonucu ne zaman açıklanacak? | 2020 DGS sonuçları ne zaman

2020 DGS sonucu ayın kaçında açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos Pazar günü yapıldı. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlayabilmek için ..
Beşiktaş-Paok eşleşmesi sonrası küstah yorum! Cevaplar gecikmedi
Spor

Beşiktaş-Paok eşleşmesi sonrası küstah yorum! Cevaplar gecikmedi

Trabzonspor’un cezası nedeniyle Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanan Beşiktaş’ın 2. Ön Eleme’deki rakibi Yunanistan temsilcisi Paok old..
Yunanistan o isimden acil olarak yardım isteyecek! Korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar
Dünya

Yunanistan o isimden acil olarak yardım isteyecek! Korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar

Türkiye’nin Navtex ilanı sonrası bölgeye Oruç Reis’in gitmesinin ardından Yunanistan’da yetkililer acil olarak toplanma kararı aldı. Ülkenin..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı