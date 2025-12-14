  • İSTANBUL
Konya'da otomobil direğe çarptı! 3 kişi yaralandı
Yerel

Konya'da otomobil direğe çarptı! 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Konya'da otomobil direğe çarptı! 3 kişi yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin reklam tabelası direğine çarpması sonucu sürücü ile birlikte 2 yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tabela direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Cesur K. yönetimindeki 44 AAV 295 plakalı otomobil, Konya-Hüyük yolu Çukurağıl Mahallesi mevkisinde, yol kenarında bulunan reklam tabelası direğine çarptı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Muzaffer Ç. ile Maruf Ç. yaralandı.

Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

