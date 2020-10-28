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Aktüel Konya'da öldürülen anne ve kızın cenazeleri Bursa'ya gönderildi
Aktüel

Konya'da öldürülen anne ve kızın cenazeleri Bursa'ya gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:58:34 -
Konya'da öldürülen anne ve kızın cenazeleri Bursa'ya gönderildi

KONYA (AA) - Konya'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden anne ile kızın cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketleri Bursa'ya gönderildi.

Konya Numune Hastanesi morgunda otopsileri yapılan Büşra Gizem Güzelsoy (27) ile annesi Gülya Barutçu’nun (48) cenazesini yakınları teslim aldı.

Büyük acı yaşayan yakınları, anne ile kızın tabutlarını, gözyaşlarıyla cenaze nakil aracına yükledi.

Cenazeler, defnedilmek üzere nakil aracıyla Bursa'nın Osmangazi ilçesine götürüldü.

- Olay

Ömer İ, kendisinden bir süre önce ayrılan nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy (27) ile annesi Gülya Barutçu'nun (48) içinde bulunduğu otomobile tabancayla ateş etmişti. Saldırıda anne ve kızı yaşamını yitirmişti.

Büşra Gizem Güzelsoy'un, olaydan yaklaşık 2 saat önce polis merkezine giderek Ömer İ. hakkında şikayette bulunup koruma kararı için başvuru yaptığı ortaya çıkmıştı.

Ömer İ'nin de bulunduğu otomobil, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Selahattin Eyyubi Mahallesi Nurullah Sokak'ta durdurulmuş, araçtan inen zanlı, silahı başına dayayıp polislere bir süre direnmişti. Ekiplerin ikna etme çalışmaları sürerken Ömer İ. tabancayla yaşamına son vermişti.

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