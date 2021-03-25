Konya’da okullar tatil mi? Konya’da yüz yüze eğitim kaç gün tatil?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 13-19 Mart'a ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına göre Konya’da her 100 bin kişide görülen korona vakası 252,18 oldu. Konya çok yüksek riskli iller kategorisinde yer almakta. Konya’da ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam ediyor. Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim tatil mi?

Konya’da okullar tatil mi?

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıkamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akören, Altınekin, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Emirgazi, Güneysınır, Hadim, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde bugün olmak üzere 1 gün, Ahırlı ve Derbent ilçelerinde ise 2 gün yüz yüze eğitime ara verildiğini bildirildi.

Bu süreçte dersler uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecek. Meram ilçesinde ise taşıma sistemindeki okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verilirken, dersler yine uzaktan eğitim yoluyla görülecek.