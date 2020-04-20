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Aktüel

Konya'da minik Sude'ye sürpriz doğum günü kutlaması

2020-04-20 21:07:28 -
Konya'da minik Sude'ye sürpriz doğum günü kutlaması

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 10 yaşına giren Sude Karçak'ın evine giderek doğum gününü kutladı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ereğli Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlara, ekmek, su ve kuru gıda ulaştıran ekipler, bugün doğum günü olduğunu öğrendikleri 10 yaşına giren küçük Sude'ye de sürpriz yaptı.

Ereğli Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinden Mehtap Gür ve arkadaşları, pasta alarak Doğu Alagöz Mahallesi'ndeki Karçak ailesinin evine gitti.

Karşısında doğum gününü kutlayan ekibi görünce çok şaşıran minik Sude, ellerindeki pastanın üzerinde duran mumu üfledi.

Anne Tuğba Karçak böyle bir sürprizden haberlerinin olmadığını, ellerinde pasta ile gelen ekibi görünce çok şaşırdıklarını ve kendilerine çok teşekkür ettiklerini söyledi.

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