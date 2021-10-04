  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Konya'da minibüs koyun sürüsüne çarptı: Onlarcası telef oldu
Yerel

Konya'da minibüs koyun sürüsüne çarptı: Onlarcası telef oldu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, minibüsün sürüye çarpması sonucu meydana gelen kazada 34 koyun telef oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 01:01:00 -
Konya'da minibüs koyun sürüsüne çarptı: Onlarcası telef oldu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, minibüsün sürüye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı, 34 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Bünyamin Çandar idaresindeki 34 HR 6942 plakalı minibüs, Karabulak Kavşağı Isparta Caddesi üzerinde, sahibinin yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne çarptı.

34 koyun telef oldu

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Dudu Çandar, Mustafa Çandar, Mehmet Çandar, Şeyda Çandar, Murat Coşkun, Fatma Art yaralandı. Minibüsün çarptığı 34 koyun da telef oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Minibüstekilerin, cenaze dolayısıyla İstanbul'dan Konya'nın Bozkır ilçesine gittiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay