0553 313 94 23

Konya’da kurban pazarının en büyüğü 2 tonluk siyah inci

Konya’da Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında yoğunluk devam ederken, satıcılar fiyatların düşük olduğundan yakınırken, alıcılar ise geçen seneye göre daha iyi olduğunu belirtti.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:31
Konya’da kurban pazarının en büyüğü 2 tonluk siyah inci

Konya’da Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında yoğunluk devam ederken, satıcılar fiyatların düşük olduğundan yakınırken, alıcılar ise geçen seneye göre daha iyi olduğunu belirtti. Pazara getirilen, bazı vatandaşların yakınında durup fotoğraf çektirdiği ‘Siyah İnci’ isimli 2 tonluk boğa da, hayvan pazarının en büyüğü kurbanlığı oldu.


Konya’da Kurban Bayramına 1 gün kala hayvan pazarlarında yoğunluk oluşmaya başladı. Türkiye’nin çeşitli illerinden ve Konya’nın ilçelerinden gelen besiciler yetiştirdikleri hayvanları satılığa çıkardı. Konya’nın Güneysınır ilçesine bağlı Gürağaç Mahallesinde yetiştirilen ve ’Siyah İnci’ adı verilen Holstein cinsi 6 buçuk yaşındaki boğa da, yaklaşık 2 ton ağırlığıyla kurban pazarının en büyüğü oldu. Yüzlerce hayvanın yer aldığı pazarda Siyah İnci, yaklaşık 4 hayvan fiyatına alıcısını bekliyor. Siyah İnci’nin yetiştiricisi olan Halil Çetin, “Arife günündeyiz, Siyah İncimizi Konya pazarına getirdik. Şuan da pazarın en büyük hayvanı, hem uzunluk konusunda hem kilo konusunda bundan büyüğü yok. Bu hayvanın dünyanın en uzun boğası olduğunu iddia ediyoruz. Yaklaşık 3 metre 30 santim uzunluğu var, 1 metre 80 santim boyu var. Biz bunu yetiştirdik. Bundan büyüğü yok, şuan da rekor kırabilecek bir halde. Hayvan şuan kamyonun üzerinde, indiremedik bile. Zapt edilmesi çok güç, 3-4 kişi zor zapt ediyor. Zaten kilo konusunda da burada en büyük kantarlar 900 kiloluk, 1 tonluk kantarlar. Hayvanı indiremedik bile, kamyonun üzerinde bekliyor şuan pazarda. Olursa olur, olmazsa hayırlısı artık” şeklinde konuştu.



“Herkes fotoğrafını çekiyor”


Kurban pazarına hayvan almak için gelenlerin boğaya hayranlıkla baktığını belirten Çetin, “Buraya kurban almaya gelenler hayranlıkla bakıyor bu hayvana. Herkes fotoğrafını çekiyor. Konya’da böyle bir şey görmedik diyorlar. Herkesin ilgisini çekiyor. Buraya geldiğimizde bir yoğunluk oluştu zaten. Herkes hayran kalıyor. Gören başından ayrılamıyor. Alıcı olarak gelenler de oldu ama fiyatta anlaşamadık. Yani bizim istediğimizden aşağı verdi biz de vermedik” ifadelerini kullandı.


Öte yandan, kurban pazarında pazarlıklar devam ederken, satıcılar fiyatların düşük olmasından ve hayvanlarını satamadıklarından şikayet ederken, alıcılar ise fiyatların düşük olmasından oldukça memnun. Kars’ın Sarıkamış ilçesinden hayvanlarını satabilmek için Konya’ya geldiğini söyleyen bir satıcı, ucuza sattığını, ancak hayvanlarının alınmadığından yakınırken, bir başka satıcı ise hayvanlar için çok fazla masraf yaptıklarını ve verdikleri fiyatın masrafları karşılamadığından dert yandı.


Pazardaki müşteriler ise fiyatların geçen seneye göre ucuz olduğunu söyleyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:31
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum Valisi Okay Memiş trafik denetleme noktalarında incelemelerde bulundu
    1. Erzurum Valisi Okay Memiş trafik..
    2. Jandarmadan 'drone' ile trafik denetimi
    3. Mersin, Bocce Volo Dünya Kupalarına ev..
    4. Yavuzeli’nde trafik denetlemesi
    5. 'Depremler güneybatıdan kuzeydoğuya..
    6. Merhum başbakan Necmettin Erbakan..
    7. 'Türkiye şehir hastaneciliğiyle sağlık..
    8. Antalya’da çöl sıcakları tatilcileri..
    9. DATÜB Genel Başkanı Kassanov’dan..
    10. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vakfe..
    11. Yaban domuzunu traktörle sürükleyen 4..
    12. Şanlıurfa’da kurbanlık boğa zor anlar..
    13. Baydilli personelle bayramlaştı
    14. Kedinin fare ile oyunu gülümsetti
    15. Vali Öksüz, Karakurt’ta köylülerle bir..
    16. Yakutiye Belediye Başkanı Uçar’dan..
    17. Şehitliklere bayram ziyareti
    18. Mansur Yavaş: “Mübarek Kurban..
    19. Patlamamış tank mühimmatı bulundu!
    20. Moğolistan'da Türk kağanlığına ait..
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz