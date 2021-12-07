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Yerel Konya'da kum fırtınası! Yollar trafiğe kapatıldı
Yerel

Konya'da kum fırtınası! Yollar trafiğe kapatıldı

Konya-Aksaray ve Konya-Ankara kara yolunda meydana gelen kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi yol çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 14:58:00 -
Konya'da kum fırtınası! Yollar trafiğe kapatıldı

Konya'da bazı bölgelerde oluşan kum fırtınası nedeniyle, kenti Aksaray ve Ankara'ya bağlan yollar kapatıldı.

Bölgede sabahtan itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, trafiği olumsuz etkiledi.

Merkezde rüzgarın etkisi hissedilirken, ilçe ve çevre yollarında kum fırtınası oluştu.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, tedbir amaçlı bazı yolları trafiğe kapattı.

Konya-Aksaray ve Konya-Ankara kara yolu, kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düşmesi nedeniyle çift yönlü kapatıldı. Bu yollarda araçların geçişine izin verilmiyor.

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