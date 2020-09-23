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Aktüel Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 2 iş yerine "koçbaşı" ile baskın düzenlendi
Aktüel

Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 2 iş yerine "koçbaşı" ile baskın düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-23 21:16:14 -
Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 2 iş yerine "koçbaşı" ile baskın düzenlendi

KONYA (AA) - Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, koçbaşıyla kapısı kırılarak baskın yapılan 2 iş yerinde maske ve mesafe kuralını ihlal eden 156 kişiye idari para cezası uygulandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ve Karatay ilçelerinde 2 iş yerinde oyun oynatıldığını tespit etti.

Belirlenen adreslere giden polis ekiplerinin birçok kez yaptığı ikazına rağmen açılmayan iş yerlerinin kilitli kapıları koçbaşıyla kırıldı.

İş yerlerinde bulunan 156 kişiye, "maske takmamak ve sosyal mesafeyi ihlal etmek" suçundan para cezası kesildi.

Ayrıca bu iş yerlerinde 4 yoklama kaçağı ile 3 aranan şahıs da yakalandı.

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