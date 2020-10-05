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Aktüel Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iki minibüs sürücüsüne ceza kesildi
Aktüel

Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iki minibüs sürücüsüne ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-10-05 15:29:51 -
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iki minibüs sürücüsüne ceza kesildi

KONYA (AA) - Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ederek fazla yolcu taşıyan iki minibüs sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde toplu taşıma araçlarında yaptığı denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan iki minibüsü kontrol eden ekipler, birinde 6, diğerinde ise 11 fazla yolcu taşındığını tespit etti.

Yolcular araçtan indirilirken, minibüs sürücülerine "İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları"na aykırı davranmaktan tutanak düzenlenerek cezai işlem uygulandı.

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