  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 52 kişiye para cezası verildi
Aktüel

Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 52 kişiye para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-30 11:54:16 -
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 52 kişiye para cezası verildi

KONYA (AA) - Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan, aralarında düğüne katılanların da bulunduğu 52 kişiye cezai işlem uygulandı.

Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği kentte, polis ekiplerinin sıklıkla tercih edilen meydan, cadde ve mekanlardaki kontrolleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan denetimlerde, bir sokak düğünü sahibiyle 2 iş yerindeki maske takmayan 24 kişiye idari işlem uygulandı.

Umuma açık 2 iş yerindeki 27 kişiye "sosyal mesafe kuralını ihlal etmek" suçundan idari işlem yapıldı. Ayrıca iş yeri sorumluları hakkında adli işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cüneyt Arkın'dan Kuruluş Osman'ın başlamasına sayılı günler kala ayrılık cevabı
Medya

Cüneyt Arkın'dan Kuruluş Osman'ın başlamasına sayılı günler kala ayrılık cevabı

Kuruluş Osman'da yeni sezonda rol alacak olan Cüneyt Arkın, sağlığı el verdiğince diziye devam edeceğini açıkladı.
Ermeni askerler: Türkleri öldürüp, kanını içeceğiz
Dünya

Ermeni askerler: Türkleri öldürüp, kanını içeceğiz

Ermeni askerlerin Türklerle ilgili attığı sloganlar büyük tepki çekti.

7 Arap ülkesinde yas ilan edildi
Dünya

7 Arap ülkesinde yas ilan edildi

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın yaşamını yitirmesinin ardından Katar, Mısır, Ürdün, Filistin, Lübnan, Birleşik Arap Emirlik..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay