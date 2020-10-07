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Aktüel Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 42 kişiye ceza kesildi
Aktüel

Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 42 kişiye ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-10-07 10:27:37 -
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 42 kişiye ceza kesildi

KONYA (AA) - Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, umuma açık bir iş yerinde sosyal mesafe kuralına uymayan 42 kişiye ceza uygulandı.

Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği kent genelinde, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği meydan, cadde ve mekanlardaki kontroller, polis ekiplerince sürdürülüyor.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince bir eğlence mekanında yapılan denetimde, 42 kişiye "sosyal mesafe kuralını ihlal etmek" suçundan ceza verildi.

Hakkında arama kaydı olduğu belirlenen iş yeri sorumlusuna ise "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan işlem yapıldı.

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